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Херсонщина отримала два хорватські механізовані комплекси для розмінування

Головна їхня перевага – збереження життів саперів.

Херсонщина отримала два хорватські механізовані комплекси для розмінування
Фото: Телеграм-канал Олександра Прокудіна

Херсонська область отримала два механізовані комплекси розмінування "ДОК-ІНГ" MV-4 та МV-10 виробництва Хорватії.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він підкреслив, що російські окупанти перетворили землі Херсонщини на рясне мінне поле. Розмінування ведеться безперервно, але це процес, який потребує часу і кропіткої роботи. Пришвидшити ці роботи можуть машини механічного розмінування.

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За словами Прокудіна, отримані комплекси – одні з найкращих у світі роботизованих систем для розмінування. 

Машини здатні здійснювати розмінування території з продуктивністю роботи до 4000-5000 метрів квадратних в день залежно від складності виконання завдань. 

“Функціонал цих комлексів – фантастичний, проте головна їхня перевага – збереження життів саперів”, – додав Прокудін.

Фото: Телеграм-канал Олександра Прокудіна

Фото: Телеграм-канал Олександра Прокудіна

Надаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що 30% деокупованої території необхідно розміновувати вже зараз

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