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Росіяни планують завезти нову партію лікарів та вчителів на окуповані території, - ЦНС

Йдеться про захоплені райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Росіяни планують завезти нову партію лікарів та вчителів на окуповані території, - ЦНС
Фото: EPA/UPG

Окупанти мають дефіцит робочої сили на тимчасово захоплених територіях України.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупанти планують завезти нову партію лікарів у захоплені райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Йдеться про 250 "гастролерів", з яких 125 лікарів й 125 медсестер", - йдеться у повідомленні.

У Херсонську область окупанти планують привести нову партію педагогів, оскільки місцеві бойовики скаржаться на дефіцит кадрів.

"Це добре ілюструє рівень підтримки окупантів з боку місцевого населення, адже в регіоні стало менше лікарень й шкіл після виїзду більшості населення, та все одно персоналу, який погодився на співпрацю з ворогом, не вистачає", - додали в ЦНС.

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Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі невідомі підірвали автомобіль колаборанта Івана Ткача.

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