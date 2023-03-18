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Атаки військ РФ на Драмтеатр у Маріуполі та Краматорський вокзал мали невибірковий характер, - Комісія ООН

Комісія ООН дійшла висновку, що Росія порушила міжнародне гуманітарне право.

Атаки військ РФ на Драмтеатр у Маріуполі та Краматорський вокзал мали невибірковий характер, - Комісія ООН
Зруйнований Драмтеатр у Маріуполі
Фото: ВВС

Комісія Організації Об’єднаних Націй повідомила, що атаки російських збройних сил, зокрема, на Драмтеатр у Маріуполі та Краматорський вокзал під час повномасштабного вторгнення в Україну мали невибірковий характер. 

Про це свідчить доповідь Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні.

“Комісія розслідувала обставини нападів, здійснених або ймовірно здійснених російськими збройними силами, та дійшла висновку, що більшість атак мали невибірковий характер”, - йдеться у документі. 

Зокрема, йдеться про: 

  • атаку на міський драматичний театр 16 березня 2022 року у Маріуполі;
  • атаку на вокзал у Краматорську 8 квітня 2022 року; 
  • атаку на ТЦ у Кременчуці 27 червня 2022 року; 

та інші. 

Таким чином Комісія ООН дійшла висновку, що Росія порушила міжнародне гуманітарне право. Крім того, Комісія повідомила, що потребує проведення подальших розслідувань, зокрема облоги і бомбардування Маріуполя, щоб мати достатньо підстав для кваліфікації цих подій як злочинів проти людяності. 

Проблема, зокрема, полягає у тому, що представники ООН не мають доступу до місць злочинів на території окупованої Донецької області, а лише мають можливість опитати деяких свідків тих подій. 

Нагадаємо, що 17 березня відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

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