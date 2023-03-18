Україна повернула додому з російського полону майже 2 000 громадян

У результаті обмінів Україні вдалося повернути з російського полону майже 2 000 своїх громадян.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

“Ми не коментуємо наразі цифри, оскільки триває підготовка до наступних обмінів. І безумовно, в Україні працює Національне інформаційне бюро, зокрема, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Всі дані добре відомі: і кількість українців, які знаходяться в російському полоні, ну й звичайно, кількість рашистів, яких захопили наші оборонці, або які добровільно здалися в полон. Проте ці цифри ми зараз не оприлюднюємо, не коментуємо”, – зазначив Юсов.

Нагадаємо, у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими питань поводження з військовополоненими повідомили, що росіяни посилюють інформаційні провокації, щоб підштовхнути рідних полонених військових до деструктивних дій.