Росіяни намагаються підштовхнути рідних військовополонених до деструктивних дій

Росіяни посилюють інформаційні провокації, щоб підштовхнути рідних полонених військових до деструктивних дій.

Про це повідомляє у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Згідно з повідомленням, у Координаційному штабі відбулася зустріч з родинами оборонців острова Зміїний, під час якої обговорили актуальні питання процесу звільнення полонених.

У штабі наголосили, що останнім часом агресор посилює інформаційні провокації, намагаючись підбурити родини полонених до деструктивних дій.

Військовий Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан учора повідомив, що деякі блогери у Tik Tok намагаються підбурити родини військовополонених зібратися на Майдані під приводом того, що держава нічого не робить для їхнього звільнення. При цьому Штефан наголосив, що з повагою ставиться до рідних полонених.

"Оборонці Зміїного, відомі своєю стійкістю перед ворогом, який переважав, перебувають у полоні з перших днів війни. Держава займається поверненням за будь-якої нагоди та пам'ятає про кожного, хто ще залишається у неволі ворога", – зазначили у Координаційному штабі.

Нагадаємо, Росія запустила дезінформацію про начебто відмову України обміняти 70 полонених.