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Росіяни атакували Дніпропетровщину “Шахедами”: є влучання у підприємство

Спалахнула пожежа.

Росіяни атакували Дніпропетровщину “Шахедами”: є влучання у підприємство
Рештки іранського БПЛА Shahed-136, ілюстративне фото
Фото: mil.in.ua

У ніч на 18 березня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Три з них збили сили ППО.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Цієї ночі російська армія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками, ймовірно – "Шахедами". Три з них військові з повітряного командування "Схід" збили. Ще два влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську”, – йдеться у повідомленні.

Лисак уточнив, що у населеному пункті сильні руйнування. Через влучання дронів на підприємстві сталася пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь. Пошкоджені шість дачних будинків поряд. Ще чотири – зруйновані вщент. Ворог також поцілив по критичній інфраструктурі у Новомосковську. Цивільні не постраждали.

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Нагадаємо, ввечері 17 березня росіяни застосували ударні БпЛА (імовірно Shahed-131/136) з південно-східного напрямку.

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