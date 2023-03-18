Росіяни атакували Дніпропетровщину “Шахедами”: є влучання у підприємство

У ніч на 18 березня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Три з них збили сили ППО.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Цієї ночі російська армія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками, ймовірно – "Шахедами". Три з них військові з повітряного командування "Схід" збили. Ще два влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську”, – йдеться у повідомленні.

Лисак уточнив, що у населеному пункті сильні руйнування. Через влучання дронів на підприємстві сталася пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь. Пошкоджені шість дачних будинків поряд. Ще чотири – зруйновані вщент. Ворог також поцілив по критичній інфраструктурі у Новомосковську. Цивільні не постраждали.

Нагадаємо, ввечері 17 березня росіяни застосували ударні БпЛА (імовірно Shahed-131/136) з південно-східного напрямку.