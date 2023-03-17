В небі Дніпропетровщини знищено три російських БпЛА

Українські захисники продовжують нищити російськи безпілотники в небі Дніпропетровської області.
Про це повідомила пресслужба Повітряного командування ”Схід”.
Зазначається, що сьогодні,17 березня, росіяни застосували ударні БпЛА (імовірно Shahed-131/136) з південно–східного напрямку.
Три з них було знищено силами і засобами підрозділів ПвК "Схід" в Дніпровському районі.
Військові зазначили, що Росія спрямувала безпілотники по важливим критичним об’єктам в Дніпропетровській області.
Як раніше повідомлялось, у Новомосковську Дніпропетровської області пролунали вибухи. Мер Новомосковська Сергій Рєзнік зазначив, що працівники ДСНС працюють над усуненням наслідків атак.