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В небі Дніпропетровщини знищено три російських БпЛА

Росіяни застосували ударні БпЛА з південно–східного напрямку.

В небі Дніпропетровщини знищено три російських БпЛА
Ілюстративне фото
Фото: flickr.com gberg2007

Українські захисники продовжують нищити російськи безпілотники в небі Дніпропетровської області.

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування ”Схід”.

Зазначається, що сьогодні,17 березня, росіяни застосували ударні БпЛА (імовірно Shahed-131/136) з південно–східного напрямку.

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Три з них було знищено силами і засобами підрозділів ПвК "Схід" в Дніпровському районі.

Військові зазначили, що Росія спрямувала безпілотники по важливим критичним об’єктам в Дніпропетровській області. 

Як раніше повідомлялось, у Новомосковську Дніпропетровської області пролунали вибухи. Мер Новомосковська Сергій Рєзнік зазначив, що працівники ДСНС працюють над усуненням наслідків атак.

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