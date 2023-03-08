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Росія запустила дезінформацію про начебто відмову України обміняти 70 полонених

Росіяни роблять все для уповільнення та ускладнення обмінних процесів.

Росія запустила дезінформацію про начебто відмову України обміняти 70 полонених
Фото: Андрій Єрмак

Російська омбудсменка Москалькова заявила, що планувався обмін полоненими за формулою 160 на 160, але Україна відмовилася обміняти 70 своїх солдатів.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.  

“Москалькова не вперше озвучує тези, вигідні російській пропаганді, що покликані розхитувати українське суспільство. З іншого боку, ці тези покликані виправдати перед росіянами повільний процес обміну”, – сказав представник Координаційного штабу.

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У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими назвали список, котрий оприлюднила Москалькова, “дивним”. В ньому є люди, які вже повернулися з полону.

Представник Координаційного штабу додав, що росіяни роблять все для уповільнення та ускладнення обмінних процесів. Втім, Україна має обмінний фонд і робить все для того, щоб повернути своїх захисників.

Нагадаємо, 7 березня відбувся 39-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вдалося повернути додому 130 українців – 126 захисників та 4 захисниць. 

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