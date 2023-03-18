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Учора росіяни 50 разів обстріляли Херсонщину з важкої артилерії і “Градів”

Ворог випустив 237 снарядів. 

Учора росіяни 50 разів обстріляли Херсонщину з важкої артилерії і “Градів”
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. Ілюстративне фото
Фото: Медіацентр Україна

Минулої доби російські війська здійснили 50 обстрілів Херсонської області. Внаслідок атаки троє людей були поранені.

Про це повідомляє у Telegram повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, по Херсонщині за минулу добу ворог здійснив 50 обстрілів, випустивши 237 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Херсон загарбники обстріляли тричі.

"Сім снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. На жаль, три людини дістали поранення", – сказав голова ОВА.

Зі звільненої від росіян території області евакуйовані ще 56 людей.

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Нагадаємо, унаслідок російських обстрілів у Херсонській області пошкоджено і зруйновано 5,4 тис. об’єктів, з них – 3,7 тис. житлові будинки.

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