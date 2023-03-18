Головне за ніч. Субота, 18 березня

Зранку по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського МІГ31К. Станом на 9:55 тривога ще тривала.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що основною метою противника минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям нашими захисниками відбито на зазначених напрямках понад 100 атак противника.

Противник завдав за добу 34 авіаційних ударів, 11 з них – із застосуванням БПЛА “Шахед-136”. 10 цих БпЛА було знищено нашими підрозділами ППО, один влучив в об’єкт промислової інфраструктури. Жертв серед цивільного населення немає. Також противник завдав одного ракетного удару та здійснив 57 обстрілів з РСЗВ. Один з них – по населеному пункту Велетенське Херсонської області. Уламками пошкоджено 7 приватних будинків та будівля місцевого дитячого садочка. Тут також обійшлось без жертв.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу противника та 1 позицію розгортання його засобу ППО.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 18 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення по 18 березня російська армія втратила вбитими близько 164 200 військових. За минулу добу втрати ворога становлять близько 880 осіб, п'ять танків та сім бронемашин.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 18 березня окупанти вдарили ракетами С-300 по Запоріжжю. Пошкодження зазнав житловий комплекс, люди не постраждали.

"Рашисти в черговий раз атакували мирне місто. Ракети С-300 були спрямовані на територію одного з житлових комплексів. Снаряди потрапили до одного з об'єктів комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено поряд житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи", – йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

За даними секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, російська ракета також зруйнувала заклад громадського харчування.

Дніпропетровську область російські війська в ніч на 18 березня атакували безпілотниками. Три з них збили сили ППО.

“Цієї ночі російська армія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками, ймовірно – "Шахедами". Три з них військові з повітряного командування "Схід" збили. Ще два влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську”, – повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Лисак уточнив, що у населеному пункті сильні руйнування. Через влучання дронів на підприємстві сталася пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь. Пошкоджені шість дачних будинків поряд. Ще чотири – зруйновані вщент. Ворог також поцілив по критичній інфраструктурі у Новомосковську. Цивільні не постраждали.

Нагадаємо, ввечері 17 березня росіяни застосували ударні БпЛА (імовірно Shahed-131/136) з південно-східного напрямку.

Оскільки президент Росії Володимир Путін вчинив військові злочини, ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт є виправданим. Про це заявив президент США Джо Байден.

Байден додав, що рішення суду в Гаазі видати ордер є "дуже сильною позицією". Президент США уточнив, що Сполучені Штати не є членом МКС.

Нагадаємо, вчора Відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. У повідомленні зазначається, що Путін, імовірно, несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації дітей та незаконного переміщення їх з окупованих територій України на територію Російської Федерації. Марія Львова-Бєлова теж несе відповідальність за аналогічний злочин.

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