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Резніков і Залужний поспілкувалися з Остіном і Міллі

Представники України поінформували союзників про поточну ситуацію на фронті.

Резніков і Залужний поспілкувалися з Остіном і Міллі
Міністр оборони Олексій Резніков та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в районі проведення ООС
Фото: mil.gov.ua

Міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і голова ОПУ Андрій Єрмак провели онлайн-зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном, головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі і радником президента з питань нацбезпеки Джейком Салліваном.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Представники України детально поінформували союзників про поточну ситуацію на фронті, бойові дії на найскладніших напрямках, а також про нагальні потреби української армії. Сторони обговорили подальше надання нашій країні необхідної допомоги, зокрема техніки, озброєння та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

У зустрічі також взяли участь перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський, командувач Повітряних сил Микола Олещук і заступник керівника ОПУ Роман Машовець. Наприкінці до розмови приєднався президент Володимир Зеленський

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Нагадаємо, що 16 березня голова МЗС України Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили українську формулу миру і способи прискорення постачань артилерійських боєприпасів.

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