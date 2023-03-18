На Львівщині три "шахеди" влучили у нежитлові приміщення

Вночі 18 березня росіяни влучили трьома БПЛА у нежитлові приміщення в Яворівському району Львівщини, ще три збили сили ППО.

Про це очільник ОВА Максим Козицький повідомив у Telegram.

"Близько 1-ї години ночі нашу область атакували дрони-камікадзе типу Shahed 136. За попередньою інформацією, їх було шість. Три збили наші Сили ППО. Дякую Повітряному командуванню "Захід". Ви врятували багато життів і багато людського майна. Це було дуже складне завдання, адже дрони летять низько", - сказав Козицький.

За словами Козицького, ще три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. Зазначається, що приміщення пошкоджені, але постраждалих немає.

Нагадаємо, що цієї ночі війська російського агресора атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва із двох напрямків: східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області Росії.

Зокрема російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Три з них збили сили ППО.