АРМА передали активи російського бізнесмена на Чернігівщині на понад 1 млрд гривень

За матеріалами Служби безпеки в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передали активи чернігівської текстильної компанії, яка пов’язана з російським бізнесом.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Зазначається, що рішення стосується всього нерухомого майна компанії та корпоративних прав на неї. Загальна вартість вилученого на користь держави майна становить понад 1 млрд гривень. За даними слідства, кінцевим бенефіціаром підприємства є російський бізнесмен, який працює на військово-промисловий комплекс країни-агресора.

Встановлено, що він володіє групою російських компаній, які виконують замовлення з виробництва військового одягу і спорядження для окупаційних угруповань РФ.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Заходи проводять співробітники СБУ Чернігівської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ арештувала активи російського бізнесмена на Київщині і Сумщині. Ділок фінансував випробування ворожих ракет.