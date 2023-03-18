Норвезьке оборонне агентство допоможе Міноборони України у створенні організації закупівель оборонних матеріалів

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України і Норвезьке оборонне матеріально-технічне агентство (NDMA) підписали угоду про наміри, що описує підтримку, яку Агенція оборонних закупівель МОУ отримає від NDMA для створення організації закупівель оборонних матеріалів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

“Ця угода про наміри – початок тривалої та плідної співпраці між нашими агентствами. Я вражений тим, що Україна спроможна поставити пріоритет у створення нового відомства в такий важкий воєнний час. Я думаю, що це багато говорить про відданість і професіоналізм, які ви демонструєте, захищаючи свою країну”, — цитує сайт NDMA свою директорку Гро Джере під час підписання угоди в Осло.

Підписання відбулося в рамках візиту Агенції оборонних закупівель МОУ до Норвегії. При цьому влітку минулого року українська сторона відвідала Норвегію саме задля отримання досвіду у створенні організації оборонних закупівель в Україні. А у грудні Українська агенція звернулася до Норвезького агентства за підтримкою для розвитку свого агентства відповідно до західних стандартів і методів роботи.

Таким чином співпраця також міститиме інформацію про стандарти НАТО та те, як інші країни НАТО здійснюють свої закупівлі.

“Я пишаюся тим, що українська Агенція оборонних закупівель приїхала сюди, щоб повчитися у нас. У той же час делегація дала нам уроки, які ми візьмемо з собою в нашу роботу по розробці”, - додала Гро Джере.

У свою чергу, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що для Міноборони України незмінною є тема створення доброчесності та транспарентності в процедурах закупівель і не тільки.

“Будь-які ризики корупції мають бути нівельовані, а сектор повинен бути реформований”, — прокоментував Резніков.

Він також зауважив, що довіра партнерів і спільні реформи — найкращий доказ тому, що українська сторона рухається у правильному напрямку.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони створило Департамент з питань запобігання корупції, який має відстежувати корупційні ризики у галузі оборонних закупівель. Виконуючий обов‘язки директора Департаменту Сергій Степанян наголосив, що головна мета Департаменту - реалізувати принцип нульової толерантності до корупції.