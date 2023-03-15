При Міноборони створили антикорупційний департамент

Міністерство оборони створило Департамент з питань запобігання корупції, який має відстежувати корупційні ризики у галузі оборонних закупівель.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Міністерство оборони України закликає громадськість звертатися до новоствореного Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції у разі виявлення зловживань чи корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель", - йдеться в повідомленні.

Виконуючий обов‘язки директора Департаменту Сергій Степанян наголосив, що головна мета Департаменту - реалізувати принцип нульової толерантності до корупції.

"Зараз ми перезавантажуємо і посилюємо антикорупційний підрозділ Міністерства оборони України. Його статус вже підвищено з Управління до Департаменту і тим самим розширено штат... Моє завдання - реалізувати принцип нульової толерантності до корупції. Одним з елементів роботи на системному рівні ми бачимо більш тісну взаємодію з громадськістю", - зазначив він.

Нагадаємо, в січні журналісти оприлюднили дані про те, що Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Наприкінці лютого Міноборони оприлюднило додатки до договорів щодо вартості послуг з організації харчування ЗСУ, а також ціни на продукти в каталозі, які закуповують постачальники. Згідно з опублікованими Міноборони даними, вартість послуги добового харчування склала від 137,04 грн до 144,06 грн (була 145,80 грн).

Після низки скандалів, зокрема щодо закупівель харчів для ЗСУ, у Міноборони почали перезавантаження антикорупційних структур. Також Олексію Резнікову призначили нових заступників.

4 березня Резніков підписав указ, яким затвердив положення про Громадську антикорупційну раду при Міноборони.