​Питання про корупцію в Міноборони поляризувало українців, половина хоче негайних рішень, – опитування КМІС

Майже стільки ж висловилися за ретельніші, але довші розслідування.

Майже половина опитаних українців виступають за притягнення до відповідальності людей, які причетні до корупції у Міністерстві оборони, водночас стільки ж вважають, що необхідно проводити довше та ретельніше розслідування.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

"Частина опитаних апелювала до аргументів на кшталт "не розгойдувати човен", тим більше в умовах, коли рівень журналістських розслідувань, з їх точки зору, в Україні далеко не завжди є об’єктивним та неупередженим. Інша сторона акцентувала на нульовій толерантності до щонайменшої непрозорості у сфері оборонних закупок та потребі негайних кадрових рішень, оскільки в їх розумінні така можлива корупція несе значні загрози державі та захисникам", – йдеться в коментарі КМІС.

Респондентам ставили запитання про їхнє ставлення до розслідувань можливої корупції у Міністерстві оборони: це мають бути негайні кадрові рішення на тлі гострої важливості під час війни, або це мають бути ретельні, хоч і можливо довші, розслідування, щоб не провокувати нестабільність в міністерстві та не шкодити обороні?

Це питання поляризувало українців: 46% вважають, що краще ретельніше і довше розслідувати, а водночас стільки ж (47%) респондентів вважають, що мають бути негайні рішення за найменшою підозрою у корупції.

При чому в усіх регіонах України думки населення розділилися майже порівну.

Водночас у КМІС зазначили, що позиція у резонансній справі навколо Міноборони не пов’язана із "зрадофільськими" чи "депресивними" настроями. Серед тих, хто вимагає швидких рішень, і серед тих, хто хоче ретельнішого розслідування, абсолютна більшість висловилися проти будь-яких поступок російському агресору.

Нагадаємо, в січні журналісти оприлюднили дані про те, що Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Наприкінці лютого Міноборони оприлюднило додатки до договорів щодо вартості послуг з організації харчування ЗСУ, а також ціни на продукти в каталозі, які закуповують постачальники. Згідно з опублікованими Міноборони даними, вартість послуги добового харчування склала від 137,04 грн до 144,06 грн (була 145,80 грн).

Після низки скандалів, зокрема щодо закупівель харчів для ЗСУ, у Міноборони почали перезавантаження антикорупційних структур. Також Олексію Резнікову призначили нових заступників.

4 березня Резніков підписав указ, яким затвердив положення про Громадську антикорупційну раду при Міноборони.