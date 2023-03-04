Резніков підписав указ, яким затвердив положення про Громадську антикорупційну раду при Міноборони

Її чисельність становитиме 15 осіб, збір анкет триватиме з 6 по 13 березня.

Міністр оборони України Олексій Резніков підписав указ, яким затвердив положення про Громадську антикорупційну раду при МО.

Про це йдеться на сайті відомства.

"Антикорупційна рада створюється на засадах відкритого та прозорого конкурсу в складі 15 осіб строком на один рік. Її діяльність передбачає ефективну участь громадськості в формуванні антикорупційних заходів у Міністерстві оборони України", - йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

За кандидатів проведуть відкрите загальнонаціональне голосування на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції. Переможці увійдуть до складу антикорради.

Ця рада має забезпечити прозору діяльність Міноборони та цивільний контроль. Серед інших завдань - аналіз корупційних ризиків, запобігання та протидія корупції, встановлення взаємодії Міноборони з громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства.

"Громадська антикорупційна рада наділена вичерпним переліком інструментів, яких достатньо, щоб унеможливити будь-які корупційні прояви. Вона може утворювати експертні групи, залучати фахівців, положення про діяльність ради передбачає широкий діапазон для дій", - зазначив Резніков.

Склад ради затвердять за результатами конкурсу. Кандидатури для участі у відборі можуть подати громадські об’єднання, державна реєстрація яких відбулася не менше ніж за два роки до дня оголошення конкурсу, та статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції.

На своїй фесбук-сторінці міністр повідомив, що оголошено перший етап формування антикорради — збір анкет кандидатів.

"Всі бажаючи надсилають свої анкети. На збір анкет тиждень часу - з 6 до 13 березня", - написав Резніков.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада затвердила прозорий порядок оборонних закупівель, а Міноборони відкрило ціни на харчування для військових.