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Росіяни завдали ударів по Нікопольщині, двоє загиблих

У Нікополі пошкоджено готель.

Росіяни завдали ударів по Нікопольщині, двоє загиблих
Фото: Сергій Лисак

Російські війська у суботу, 4 березня, кілька разів завдали ударів з важкої артилерії та РСЗВ по Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це заявив керівник ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"У Червоногригорівській громаді загинуло дві людини. Це 57-річна жінка та 68-річний чоловік. Пошкоджено вісім приватних будинків, дві господарські споруди, лінію електропередач та газогін", - наголосив Лисак.

За його словами, у Нікополі пошкоджено готель.

Фото: Сергій Лисак

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Нагадаємо, що ворог вночі та вранці 4 березня обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області.

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