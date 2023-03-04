Російські війська у суботу, 4 березня, кілька разів завдали ударів з важкої артилерії та РСЗВ по Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це заявив керівник ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"У Червоногригорівській громаді загинуло дві людини. Це 57-річна жінка та 68-річний чоловік. Пошкоджено вісім приватних будинків, дві господарські споруди, лінію електропередач та газогін", - наголосив Лисак.

За його словами, у Нікополі пошкоджено готель.

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, що ворог вночі та вранці 4 березня обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області.