На Луганщині окупанти змушують людей писати заяви на російське громадянство

На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни організували виїзди по домівках, аби швидше провести примусову паспортизацію.

Про це Луганська ОВА поінформувала в Телеграмі.

Зазначається, що, попри безпекову ситуацію на Луганщині, загарбники продовжують примусову паспортизацію громадян України на окупованих територіях.

"Аби пришвидшити цей процес, загарбники організували виїзні прийняття документів від громадян. Їздять по населених пунктах, ходять по подвір’ях, перевіряючи наявність документів РФ. В кого ще нема – змушують писати заяву на місці", - заявили в ОВА.

Нагадаємо, що у населених пунктах Сватівського району окупаційна влада відключила банкомати.