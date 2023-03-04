Rheinmetall обговорює будівництво танкового заводу в Україні

Завод може бути побудований за 200 мільйонів євро.

Німецький концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні.

Про це заявив керівник компанії Армін Паппергер, повідомляє Spiegel.

"Завод Rheinmetall може бути побудований в Україні приблизно за 200 мільйонів євро", - заявив Паппергер.

За його словами, завод міг би виробляти до 400 танків типу Panther на рік. Паппергер сподівається на рішення щодо заводу "протягом наступних двох місяців".

Керівник Rheinmetall переконаний, що завод можна захистити від російських повітряних нальотів.

Паппергер вважає, що для перемоги Україні потрібно від 600 до 800 танків.

"Навіть якщо Німеччина відмовиться від усіх 300 танків Leopard 2, наявних у Бундесверу, цього все одно буде мало", - сказав він.

На сьогоднішній день Rheinmetall випускає близько 250 танків.

"Ми працюємо на повній швидкості. Ми вже ввели в експлуатацію понад 40 бойових машин піхоти Marder, а до кінця року їх буде близько 100. З 50 танків Leopard 2A4 готові близько 30. Також є близько 100 старих моделей Leopard 1, з яких ми можемо відновити 88 машин", - сказав Паппергер.

Паппергер вважає, що війна триватиме "ймовірно, роками".

"Західні союзники надсилають туди достатньо зброї, щоб Україна могла захистити себе, але сьогодні українці не мають достатньо обладнання, щоб повністю відвоювати свою територію", - пояснив він.

Зазначимо, що на виставці Eurosatory 2022 у Франції анонсували німецький танк Panther KF51 від компанії Rheinmetall, який замінить Leopard 2 та стане основним танком Бундесверу.Panther KF51 отримає базу шасі того самого Leopard 2. Футуристичний вигляд він має завдяки профілю танка Leopard 2A5, проте це дійсно різні бойові машини.

Башта, гармата та всі системи створені майже з нуля. Гарматна система (Rheinmetall Future Gun System (FGS)) збільшила свій калібр до 130-мм, порівняно зі звичайними для європейських армій 120-мм. Відповідно до заявлених показників вона має бути на 50% ефективнішою за попередню гармату. Збільшення діаметра ствола дозволить використовувати більш ефективні снаряди, а головне — більше керованих і програмованих снарядів та ракет. Нова гармата отримала автомат заряджання, тому стандартної посади заряджаючого вже немає в екіпажі танка. Боєкомплект Panther KF51 — 20 снарядів, повідомляє ArmyInform.

Башта отримала спарений з гарматою кулемет калібру 12,7-мм, позаду встановлено модуль ще з одним кулеметом, але вже — 7,62-мм. У зв’язку з поліпшеним бронюванням для захисту від ударів згори у цій платформі вже інтегровано багато інших систем захисту танка. Тепер будуть поєднані всі можливі системи — реактивні, активні та пасивні.

Цікавим елементом озброєння Panther KF51 стануть дрони-камікадзе, 4 стартових контейнери яких розміщені в башті. В такий спосіб у компанії Rheinmetall вирішили підвищити бойові спроможності танка на полі бою, щоб екіпаж зміг уражати цілі попри відсутність візуального спостереження на великій відстані.

Нагадаємо, що 3 березня США оголосили про додатковий пакет допомоги Україні на $400 млн.