Привітати треба зенітників, бо такі речі надихають, - Ігнат про знищення Су-34

У Повітряних силах розповіли деталі знищення російського винищувача-бомбардувальника Су-34 біля окупованого Єнакієвого на Донеччині.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

«Тимчасово окуповане Єнакієве розташоване в тилу ворога. Втім, 35 кілометрів – вже не так і далеко. Цей Су-34 дістали нікопольські зенітники, їхній ракетний полк. І президент відзначив цей випадок. Тому що раніше, коли на початку агресії їх по кілька штук на день збивали, то це вже було звичною справою. А зараз же це така «жирна» ціль, тому це для нас знакова подія. Тим паче якщо ще й льотчик другий не вижив, то це взагалі дуже добре. Привітати треба зенітників, бо такі речі їх надихають. Особливо, коли бачиш візуалізацію, бачиш як на це реагують в Росії», — розповів Ігнат.

Су-34 є одним з найбільш сучасних літаків в арсеналі Росії.

Нагадаємо, 3 березня близько 13:30 українські зенітники знищили російський бомбардувальник Су-34 біля тимчасово окупованого Єнакієвого.