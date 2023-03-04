Росіяни поранили цивільного чоловіка на Луганщині

Російські військові обстріляли село Невське у Луганській області та поранили одного чоловіка.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

"Вчора о 14:00 внаслідок ворожого обстрілу с. Невське Сватівського району зруйновано приватний будинок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранення отримав 44-річний місцевий житель.

"Військові медики надали йому першу допомогу. Потім пораненого доставили до лікарні в Краматорську. У чоловіка - мінно-вибухова травма, поранення грудної клітки та хребта, йому ампутували ліву руку. У лікарні здійснені заходи щодо стабілізації стану постраждалого. Вже сьогодні його направлено до лікарні ім. Мечникова в Дніпрі", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що російські війська у суботу, 4 березня, кілька разів завдали ударів з важкої артилерії та РСЗВ по Нікопольському районі Дніпропетровської області. Загинуло дві людини.