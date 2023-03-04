Російські окупанти обстріляли село Мар'ївка Запорізького району.

Про це повідомив у Телеграм керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Були пошкоджені будинки. На щастя, без жертв", - написав Єрмак.

Нагадаємо, що внаслідок ворожого обстрілу Гуляйпільської громади вранці 4 березня загинули двоє мирних мешканців.

Загарбники за минулу добу обстріляли 8 областей, 5 цивільних загинули. Один цивільний загинув в Сумській області, один на Харківщині, ще двоє загинули на Донеччині і один у Херсонській області.