Кошеня дуже налякане, але за зовнішніми ознаками травм не зазнало.

У Запоріжжі українські рятувальники винесли кішку з напівзруйнованої квартири у будинку, який російські окупанти обстріляли 2 березня.

Про це повідомляє ДСНС.

"Цю кицюню кличуть Ліза. Три доби вона перебувала у напівзруйнованій квартирі житлового будинку у Запоріжжі, який атакували росіяни ракетою 2 березня. Сьогодні рятувальники відшукали бідосю і винесли з руїн. Кошеня дуже налякане, але за зовнішніми ознаками травм не зазнало. Кішечка вже зустрілася зі своїм турботливим господарем і зараз у безпеці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі.

Станом на ранок 4 березня кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по житловому багатоповерховому будинку у Запоріжжі зросла до десяти. Серед загиблих одна дитина.