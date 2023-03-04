Британія надасть Україні майже 30 танків, - Пристайко

В деяких випадках військова допомога Британії Україні виявляється більшою, ніж запитував Київ.

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, повідомляє "Радіо Свобода".

Як відзначив Пристайко, допомога Британії працює в декількох площинах.

"Якщо ми говоримо про військові тренування, то ми запитували одну кількість, а зараз Британія пропонує нам збільшити її у 2,5 раза на цей рік. Тобто тут можна сказати, що +250%. Деяке озброєння, яке ми запитували – наприклад, літаки, то тут складно. Ми шукаємо варіанти", - пояснив посол.

Пристайко додав, що Україна запитувала у Британії 14 танків Challenger 2, однак після візиту президента Володимира Зеленського виявилось, що їх кількість зросте вдвічі.

Нагадаємо, що Велика Британія готується відправити свої винищувачі країнам східного флангу НАТО, аби вони мали змогу поставити їхні літаки радянської епохи українцям. Про це повідомив міністр оборони Бен Воллес.