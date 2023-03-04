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Британія надасть Україні майже 30 танків, - Пристайко

По літаках є "пошук варіантів".

Британія надасть Україні майже 30 танків, - Пристайко
Фото: Twitter/Ministry of Defence

В деяких випадках військова допомога Британії Україні виявляється більшою, ніж запитував Київ. 

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, повідомляє "Радіо Свобода".

Як відзначив Пристайко, допомога Британії працює в декількох площинах. 

"Якщо ми говоримо про військові тренування, то ми запитували одну кількість, а зараз Британія пропонує нам збільшити її у 2,5 раза на цей рік. Тобто тут можна сказати, що +250%. Деяке озброєння, яке ми запитували – наприклад, літаки, то тут складно. Ми шукаємо варіанти", - пояснив посол.

Пристайко додав, що Україна запитувала у Британії 14 танків Challenger 2, однак після візиту президента Володимира Зеленського виявилось, що їх кількість зросте вдвічі.

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Нагадаємо, що Велика Британія готується відправити свої винищувачі країнам східного флангу НАТО, аби вони мали змогу поставити їхні літаки радянської епохи українцям. Про це повідомив міністр оборони Бен Воллес.

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