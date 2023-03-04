Авіакатастрофа у Броварах: у Франції розшифрували "чорну скриньку" гелікоптера
Авіакатастрофа у Броварах: у Франції розшифрували "чорну скриньку" гелікоптера
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Збройні сили України. Домашня робота
Збройні сили України. Домашня робота
Фонд Притули купив 101 БТР для ЗСУ, перші 24 вже передали військовим
Фонд Притули купив 101 БТР для ЗСУ, перші 24 вже передали військовим
Під час огляду ексгумованих тіл у Бородянці виявили особисті речі
Під час огляду ексгумованих тіл у Бородянці виявили особисті речі
Переписана література: Джеймс Бонд, Роальд Дал… Гоголь?
Переписана література: Джеймс Бонд, Роальд Дал… Гоголь?
​Під Донецьком ЗСУ знищили полк непідготовлених мобілізованих із Іркутської області
​Під Донецьком ЗСУ знищили полк непідготовлених мобілізованих із Іркутської області
LB.ua отримало відео підриву російського літака на аеродромі Мачулищі
LB.ua отримало відео підриву російського літака на аеродромі Мачулищі
ГоловнаПолітика

​Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму

До неї включили заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя.

​Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України затвердив Державну антикорупційну програму.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

За його словами, ця програма є ключовим інструментом реалізації Антикорупційної стратегії 2021-2025 років. Вона містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя, формування негативного ставлення до корупції та забезпечення відповідальності за корупцію.

"Маємо розуміння, що такий важливий документ повинен залишатись живим, відкритим для пропозицій і доповнень. Тому будемо працювати з Парламентом, з іншими стейкхолдерами, з керівниками антикорупційних органів", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ визначила трьох кандидатів, які відповідають вимогам і мають необхідний для цієї посади досвід.

Напередодні прем'єр-міністр озвучив елементи реформи митниці, які унеможливлять корупцію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також