​Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму

До неї включили заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя.

Кабінет Міністрів України затвердив Державну антикорупційну програму.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ця програма є ключовим інструментом реалізації Антикорупційної стратегії 2021-2025 років. Вона містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя, формування негативного ставлення до корупції та забезпечення відповідальності за корупцію.

"Маємо розуміння, що такий важливий документ повинен залишатись живим, відкритим для пропозицій і доповнень. Тому будемо працювати з Парламентом, з іншими стейкхолдерами, з керівниками антикорупційних органів", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ визначила трьох кандидатів, які відповідають вимогам і мають необхідний для цієї посади досвід.

Напередодні прем'єр-міністр озвучив елементи реформи митниці, які унеможливлять корупцію.