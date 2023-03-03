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Україна буде готуватися до наступного опалювального сезону і посилювати захист підстанцій та електростанцій

На електростанціях уже є системи протиповітряної та протиракетної оборони, повідомив прем'єр.

Україна буде готуватися до наступного опалювального сезону і посилювати захист підстанцій та електростанцій
Фото: EPA/UPG

В Україні, готуючись до наступного опалювального сезону, будуть водночас посилювати захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації.

Про це на пресконференції з нагоди третьої річниці роботи КМУ повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За його словами, посилення захисту відбуватиметься за рахунок укриттів та засобів протиповітряної і протиракетної оборони. 

"Росіяни завдавали удари як по розподільчих станціях, так і по підприємствах генерації електроенергії. Значна частина з них зазнала руйнувань. Тому плануємо реалізувати ефективні заходи, які убезпечать розподільчі підстанції від ворожих дронових та ракетних атак. Відповідні проекти вже розроблені та незабаром будуть реалізовані. Будемо це робити протягом року, готуючись до наступного опалювального сезону", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що на електростанціях уже є системи протиповітряної та протиракетної оборони.

"Це дало змогу цієї зими захистити їх від російських терористів", додав глава уряду.

Нагадаємо, раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, щ в Україні відновлення мереж, пошкоджених російськими обстрілами, відбувається рекордними темпами.

Напередодні стало відомо, що внаслідок обстрілів росіян є пошкодження в електромережах на Полтавщині та Сумщині.

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