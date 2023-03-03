Кабмін передав конфісковане майно Януковича у Фонд держмайна

В управління фонду передано квартиру і два машиномісця в Києві, три будівлі, житловий будинок і дві земельні ділянки в Донецьку, нежитлові будівлі в Ялті, судно "Бриг" два автомобілі.

Кабінет міністрів затвердив розпорядження про передання конфіскованого майна Віктора Януковича до управління Фонду держмайна.

Про це повідомила преслужба ФДМ.

Зазначається, що в управління фонду передано квартиру і два машиномісця в Києві, три будівлі, житловий будинок і дві земельні ділянки в Донецьку, нежитлові будівлі в Ялті, судно "Бриг" два автомобілі.

Також були передані Центр відпочинку та здоров'я та два житлові будинки у с. Нові Петрівці (Вишгородський район, Київська область), а також готельно-ресторанний комплекс "Акація". Крім того, фонд отримав в управління 100% ТОВ "Танталіт" та ТОВ "Дім Лісника".

Кабмін доручив ФДМ прийняти ефективні управлінські рішення стосовно цих об'єктів, включаючи їх подальшу приватизацію або оренду.

"ФДМ готовий узяти на себе відповідальність за ефективне управління цим майном та забезпечити його роботу на благо нашої держави та всіх громадян", - прокоментував розпорядження голова ФДМ Рустем Умеров.

Нагадаємо, 25 листопада минулого року ВАКС взявся за розгляд справи про конфіскацію активів Януковича. Тоді На засідання ані сам Янукович, ані його представники, не прибули, тож суд постановив продовжити розгляд справи за участі тих, хто прибув.

У ВАКС також розповіли, що конфіскували в Януковича і наближених до нього осіб.