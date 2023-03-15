Росіяни обстріляли храм у Херсонській, випустили ракети з гелікоптера по Сумській і били по ще шести областях, – ОВА

Цієї ночі росіяни обстріляли ствольною артилерією Зноб-Новгородську громаду Сумської області − шість "прильотів". Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни обстріляли території трьох громад: Білопільської, Шалигинської, Середино-Будської. Було зафіксовано шість ворожих обстрілів з різних видів зброї − пʼятдесят один "прильот"/постріл. По Середино-Будській громаді зранку з гелікоптера випустили ракети – пʼять "приходів" на околицях міста Середина-Буда. Пошкоджений приватний житловий будинок. Учора протягом дня по території Білопільської громали росіяни стріляли з АГС, мінометів та артилерії. Шалигинська громада перебувала під артобстрілом з САУ, йдеться у повідомленні від ОВА.

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Запорізької області у районі населених пунктів Кам'янське, Гуляйполе, Новоандріївка, Преображенка, Ольгівське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Запорізьке, Новоіванівка, Білогір'я, Оріхів, Степове, Малі Щербаки, Павлівка. Надійшло девʼять повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури.

У Дніпропетровській учора від ранку до самого вечора ворог обстрілював Нікопольський район. Окупанти атакували район важкою артилерією та БпЛА. Потерпали Покровська, Нікопольська та Марганецька громади. Минулося без постраждалих. Пошкоджень зазнали підприємства та будинки. У Покровській громаді через обстріл загорілися господарська споруда та авто. Пожежу рятувальники загасили. Пошкоджені магазин та приватне підприємство, десять будинків та пʼять господарських споруд, мікроавтобус, автівки. Побиті газопроводи та лінії електропередач. У Нікополі пошкоджене приватне підприємство і шість будинків. У Марганецькій громаді наслідки обстрілів ще з’ясовуються. Вчора вдень над областю збили ворожий безпілотник.

У Луганській протягом попередньої доби росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Росіяни обстріляли сім населених пунктів Луганської області. Це – Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка, Золотарівка та Червонопопівка. Ситуація залишається напруженою.

У Донецькій ворог опівночі вдарив по Костянтинівці. Тип озброєння встановлюється. Пошкоджені шість приватних будинків. Одна людина поранена. Сьогодні зранку – обстріл із ракетних систем вогню с.Галицінівка Новогродівської громади. Пошкоджено будівлю школи. Без постраждалих. Учора ворог застосовував ракети (тип не встановлено), "Х-58", міномет, артилерію, систем "Град", здійснив авіаудари і бив із ЗРК С300. Під обстрілами перебували Краматорськ, Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, Курахове, с.Дачне, с.Времівка, с.Орлівка, смт Велика Новосілка, с.Олександро-Шультине, с.Сєверне, с.Причистівка, с.Званівка. Пошкоджено девʼятнадцять житлових будинків (з них десять – багатоповерхівки), будівля “ТОВ Сади Донбасу”, дитсадок, два цивільних автомобілі, приміщення "Ощадбанку", музей, два офісних приміщення. За добу одна людина загинула, шістнадцять поранених.

У Харківській області на Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони пʼятнадцяти населених пунктів. Серед них – Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Гранів, Глибоке, Красне та Бологівка. На Куп’янському напрямку ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Окупанти здійснили артилерійські обстріли чотирьох населених пунктів вздовж лінії зіткнення: Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Крохмальне. Протягом дня ворог масовано обстрілював Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини, підприємств, медичного закладу, а також житлові будинки. Вчора у м. Вовчанськ снаряд влучив у автомобіль, 55-річна жінка, що була в машині, загинула на місці. 47-річний водій отримав осколкові поранення, госпіталізований. Також вчора росіяни обстрілами пошкодили приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури у с. Колодязне Куп'янського району. Загинув 42-річний цивільний чоловік. У смт Дворічна осколкове поранення отримав 58-річний цивільний чоловік. Надали медичну допомогу на місці. У с. Вовчий Яр Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався 53-річний тракторист. Госпіталізований з осколковими пораненнями у стані середньої тяжкості.

У Миколаївській учора ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

У Херсонській минулої доби обстрілів зазнали райони населених пунктів Золота Балка, Михайлівка, Качкарівка, Веселе, Іванівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Берегове та місто Херсон. Противник здійснив сімдесят вісім обстрілів, випустивши 396 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Херсон ворог обстріляв сім разів. Більше двадцяти снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, територію підприємства. Чотири людини дістали поранення. Ворог обстріляв Свято-Миколаївський храм у районі Нафтогавані в Херсоні. З деокупованої території області евакуйовано 74 особи.

Нагадаємо, протягом доби противник завдав 40 авіаційних, 12 ракетних ударів та зробив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.