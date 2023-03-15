ЄС близький до укладення угоди на 2 млрд євро щодо поповнення українських та власних запасів боєприпасів, - Politico

Видання Politico отримало документи, які окреслюють план на 2 мільярди євро як для поповнення запасів в Україні, так і для заповнення власних запасів у Європі.

План складається з двох основних елементів.

По-перше, ЄС витратить 1 мільярд євро на часткове відшкодування країнам, які можуть негайно передати боєприпаси зі своїх власних запасів. По-друге, країни працюватимуть разом, щоб спільно придбати нові боєприпаси на 1 мільярд євро — ідея полягає в тому, що разом вони зможуть укладати більші контракти за нижчою ціною за снаряд.

Посли ЄС обговорять пропозицію, підготовлену дипломатичним крилом ЄС, Європейською службою зовнішніх справ, під час зустрічі в середу.

Зазначається, що ця схема швидко сформувалась протягом останніх тижнів у відповідь на прохання України надати більше боєприпасів, зокрема 155-міліметрових артилерійських снарядів, які їй дуже потрібні для утримання території та початку весняного контрнаступу.

Цифри, як зазначається в одному з документів, відповідають “конкретному запиту міністра оборони України”.

Естонія, яка допомогла почати розмову в лютому про те, як ЄС міг би спільно допомогти заповнити загрозливий дефіцит боєприпасів, підрахувала, що Росія спалює 20 000-60 000 снарядів на день, тоді як Україна намагається розумно використовувати лише від 2 000 до 7 000.

Покрити цю цифру буде нелегко і недешево.

Один чиновник ЄС на умовах анонімності сказав, що поки що країни ЄС надали Україні лише 350 тис. 155-міліметрових снарядів, при цьому ЄС витратив 450 мільйонів євро на часткове відшкодування. Але чиновник прив’язав вартість кожного нового снаряда до 4000 євро, тобто витрати зростають.

Щоб покрити збитки країн у цьому питанні, ЄС використовує так званий Європейський фонд миру. Маловідомий фонд знаходиться за межами звичайного бюджету ЄС, що дає чиновникам можливість використовувати його для закупівлі зброї — колись забороненої концепції в ЄС.

Поки цей механізм використовувався виключно для часткового відшкодування країнам коштів за пожертвування зброї Україні. Тепер документи показують, що країни готові спрямувати додаткові 2 мільярди євро на цю ціль — 1 мільярд євро для покриття деяких пожертв боєприпасів і 1 мільярд євро для підтримки спільних закупівель замінних снарядів.

Документи передбачають створення Європейського оборонного агентства, агентства ЄС, яке має на меті краще координувати зусилля членів у сфері безпеки, можливо, відіграватиме певну роль у координації спільних закупівель. Але окремі країни також можуть допомогти очолити ці переговори, якщо країна співпрацює принаймні з двома іншими членами ЄС і не створює конкуруючих заявок на припаси, які підвищують ціни.

Спільний план закупівель охоплює не лише країни ЄС, але й Норвегію, потенційно відкриваючи двері для того, щоб частина грошей надходила компаніям, що не знаходяться в ЄС. Однак Норвегія, яка виробляє боєприпаси, вже відносно інтегрована в ринок ЄС.

Офіційні особи ЄС зараз прагнуть досягти консенсусної згоди щодо плану під час зустрічі міністрів закордонних справ і оборони в понеділок, перш ніж отримати остаточне схвалення від 27 лідерів ЄС на саміті в Брюсселі через кілька днів.

Нагадаємо, нещодавно Укроборонпром розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати за кордоном. Це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства Концерну розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

За замовленням Міністерства оборони України вже поставили першу партію 125-мм снарядів для танків Т- 64, Т- 72 і Т-80, якими Сили безпеки та оборони України б’ють окупантів.