Зеленський підписав укази про звільнення трьох керівників ОВА

15 березня Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення трьох керівників обласних військових адміністрацій.

Тексти указів опубліковані на сайті глави держави.

Президент звільнив Сергія Гайдая (Донеччина), Сергія Гамалія (Хмельниччина) та Максима Марченка (Одещина).

Нагадаємо, напередодні ці звільнення погодив Кабінет Міністрів.

Джерела LB.ua повідомляли, що відставка Гайдая пов’язана із призначенням його послом до Казахстану. Гайдай очолював ОВА в 2019 році. Сергій Гамалій перебував на посаді голови області з грудня 2020. Марченко головував у Одеській області із березня 2022 року. Раніше він був командиром 28-ої бригади ЗСУ.