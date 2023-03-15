Порошенко вважає справою честі довести процес по "боргу Януковича" до остаточної перемоги

Надані російським агресором $3 млрд були ні чим іншим як хабарем за відмову Києва підписувати Угоду про асоціацію з ЄС, вважає політик.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко привітав рішення Верховного суду Великої Британії на користь України у справі «боргу Януковича» і назвав його обнадійливим.

«З 2015 року ми системно та послідовно відстоювали інтереси України у цій справі і в переговорах з МВФ та кредиторами, і у британських судових інстанціях. Казав про це раніше і наголошую сьогодні. Надані російським агресором $3 млрд були ні чим іншим як хабарем за відмову Києва підписувати Угоду про асоціацію з ЄС», – нагадав п’ятий Президент у Facebook.

«Сьогодні справа честі держави довести цей символічно важливий процес до остаточної перемоги. Так і буде!», – переконаний Порошенко.

Як відомо, у грудні 2015 року Україна запровадила мораторій на виплату так званого «російського боргу Януковича», який фактично був політичним хабарем за зраду євроінтеграції нашої держави. росія вирішила оскаржувати це рішення в міжнародних судах. У 2015 році Верховна Рада восьмого скликання запровадила мораторій на погашення цього боргу. У квітні 2016 року п’ятий Президент Петро Порошенко підписав закон, який зробив мораторій на виплату Україною Росії частини державного боргу безстроковим.