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Порошенко вважає справою честі довести процес по "боргу Януковича" до остаточної перемоги

Надані російським агресором $3 млрд були ні чим іншим як хабарем за відмову Києва підписувати Угоду про асоціацію з ЄС, вважає політик.

Порошенко вважає справою честі довести процес по "боргу Януковича" до остаточної перемоги
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко привітав рішення Верховного суду Великої Британії на користь України у справі «боргу Януковича» і назвав його обнадійливим.

«З 2015 року ми системно та послідовно відстоювали інтереси України у цій справі і в переговорах з МВФ та кредиторами, і у британських судових інстанціях. Казав про це раніше і наголошую сьогодні. Надані російським агресором $3 млрд були ні чим іншим як хабарем за відмову Києва підписувати Угоду про асоціацію з ЄС», – нагадав п’ятий Президент у Facebook.

«Сьогодні справа честі держави довести цей символічно важливий процес до остаточної перемоги. Так і буде!», – переконаний Порошенко.

Як відомо, у грудні 2015 року Україна запровадила мораторій на виплату так званого «російського боргу Януковича», який фактично був політичним хабарем за зраду євроінтеграції нашої держави. росія вирішила оскаржувати це рішення в міжнародних судах. У 2015 році Верховна Рада восьмого скликання запровадила мораторій на погашення цього боргу. У квітні 2016 року п’ятий Президент Петро Порошенко підписав закон, який зробив мораторій на виплату Україною Росії частини державного боргу безстроковим.

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