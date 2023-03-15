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Ворог минулої доби масовано обстрілював прикордоння Харківщини, 2 людини загинули

Ще дві цивільні особи отримали поранення.

Ворог минулої доби масовано обстрілював прикордоння Харківщини, 2 людини загинули
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Минулої доби, 14 березня, ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Одним з найбільш обстрілюваних ворогом міст є Вовчанськ. Внаслідок вчорашніх обстрілів у місті пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини, об'єкти цивільної промисловості та крамниці. Внаслідок влучання снаряду в цивільний автомобіль загинула 55-річна жінка, 47-річний водій цього авто отримав поранення та був госпіталізований.

Внаслідок обстрілу с. Колодязне Куп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Загинув 42-річний цивільний чоловік, який у момент обстрілу їхав у машині.

У смт Дворічна Куп'янського району осколкове поранення зазнав 58-річний цивільний чоловік. Він отримав медичну допомогу на місці.

Крім того, в області тривають роботи з гуманітарного розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 142 вибухонебезпечні предмети.

Також повідомляється, що на лінії зіткнення ворог не полишає спроб наступу, але отримує рішучу відсіч та несе втрати. 

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу знищили ще 980 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 161 520 військових.

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