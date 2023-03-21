На в'їзді до Києва прикордонники затримали чоловіка, уродженця міста Горлівка, який готувався зустрічати окупантів "з російським гімном на вустах". Наразі його передали правоохоронцям та оголосили йому підозру.

Про це повідомила Державна прикордонна служба."

За результатами обшуків в його помешканні виявили російські сухпайки, російську військову форму, а в мобільному телефоні та комп’ютері – пропагандистські матеріали.

У переписці колаборант повідомляв, що з рідними вчить гімн Росії.

Фото: ДПСУ

Він також писав: "паспорт с тризубцем прибью на память в туалете", "Жду когда меня СБУ начнет прессовать. Думаю, не успеет. Устанут пылью давиться"…

Фото: ДПСУ

Днями за результатами криміналістичної експертизи чоловіку 1981 року народження вручено підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 436-2 КК України «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників».

Тепер йому загрожують виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, Горлівка - місто в Донецькій області, що носить ім'я Петра Горлова, гірничого інженера, який обгрунтував вугільні промисли на Донбасі. З 2014 року істо окуповане росіянами.

Раніше повідомлялося, що в Горлівці, внаслідок мобілізації до окупаційної армії, практично не залишилося чоловіків.