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Військові бригади "Рубіж" знищили під Бахмутом 10 окупантів

Ворог у Бахмуті атакує штурмовими групами до 10 осіб.

Військові бригади "Рубіж" знищили під Бахмутом 10 окупантів
Бригада швидкого реагування Національної гвардії України 'Рубіж'.
Фото: Генштаб

За минулу добу військові бригади "Рубіж" знищили 10 окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ України.

В міністерстві повідомили, що росіяни не полишають спроб захопити Бахмут. Попри серйозний опір українських військових, ворог атакує штурмовими групами до 10 осіб.

"Динаміка штурмів доволі висока, але наші хлопці тримаються міцно", - заявили в МВС.

Щоб домогтися хоч якогось результату, ворог вдається до хитрощів. Нині росіяни дуже швидко копають невеликі "лисячі нори" - це невеликий тунель завглибшки до двох метрів.

"Велика кількість таких окопів допомагає наблизитися до наших позицій. Але вороги швидко отримують по зубах і відступають, щоб через деякий час знову спробувати прорвати лінію оборони", - підкреслили в міністерстві.

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Нагадаємо, що російська армія намагається просуватися з околиць до центру Бахмута, але Сили оборони працюють і знищують ворогів. Загалом уздовж всієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ йдуть інтенсивні бойові дії, повідомив командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський. 

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