На Чернігівщині відкрито рух відбудованим мостом

У Чернігівській області відкрито рух відбудованим мостом через річку Замглай. Міст розташований поблизу с. Киселівка на дорозі Н-27 Чернігів-Мена-Сосниця-Грем'яч.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Ця дорога забезпечує транспортне сполучення 14 громад на півночі Чернігівщини.

Міст був зруйнований у лютому 2022 року внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

У квітні того ж року облаштовали тимчасову переправу, але вона не могла впоратися з навантаженням. Через це було прийнято рішення повноцінно відбудувати міст.

Відбудований міст має 4 смуги руху, він зведений з урахуванням сучасних транспортних навантажень.

В міністерстві нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення на Чернігівщині було зруйновано 27 штучних споруд. На 20 локаціях було облаштовано тимчасові об'їзди. У області торік було відновлено два мости, а ще на двох об'єктах роботи завершаться цього місяця.

Раніше повідомлялось, що на території Чернігівської області встановили третій міст, переданий Францією. Мостову конструкцію довжиною 21 метр встановили у Сновській громаді.