Росіяни обстріляли сім громад Сумщини

Внаслідок обстрілу жертв та руйнувань не зафіксовано.

Протягом дня 21 березня росіяни обстріляли Юнаківську, Новослобідську, Білопільську, Великописарівську, Свеську, Есманську та Середино-Будську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зокрема, по території Білопільської громади росіяни били з мінометів (13 прильотів) та гранатометів АГС-17 (89 пострілів). Також з БПЛА скинули вибуховий пристрій типу ВОГ.

Великописарівську та Свеську громади обстріляли з мінометів - 20 та 12 прильотів відповідно.

На територію Юнаківської громади скинули 19 мін, а Есманнської - 10.

По Новослобідській громаді били зі ствольної артилерії калібру 152 мм, зафіксовано 20 прильотів.

А на Середино-Будську громаду скинули 2 міни.

Внаслідок обстрілу жертв та руйнувань не зафіксовано.

Нагадаємо, Росія ввечері 21 березня завдала ракетного удару по Одещині.