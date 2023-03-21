Росіяни обстріляли сім громад Сумщини

Протягом дня 21 березня росіяни обстріляли Юнаківську, Новослобідську, Білопільську, Великописарівську, Свеську, Есманську та Середино-Будську громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Зокрема, по території Білопільської громади росіяни били з мінометів (13 прильотів) та гранатометів АГС-17 (89 пострілів). Також з БПЛА скинули вибуховий пристрій типу ВОГ.
Великописарівську та Свеську громади обстріляли з мінометів - 20 та 12 прильотів відповідно.
На територію Юнаківської громади скинули 19 мін, а Есманнської - 10.
По Новослобідській громаді били зі ствольної артилерії калібру 152 мм, зафіксовано 20 прильотів.
А на Середино-Будську громаду скинули 2 міни.
Внаслідок обстрілу жертв та руйнувань не зафіксовано.
Нагадаємо, Росія ввечері 21 березня завдала ракетного удару по Одещині.