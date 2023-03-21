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Японія надасть Україні 30 млн доларів на нелетальне озброєння

Ще 470 млн доларів буде виділено для енергетичного сектору та інших галузей.

Фото: EPA/UPG

Уряд Японії виділить для постачання в Україну нелетального озброєння 30 млн доларів. Ці гроші будуть виділені Україні через трастовий фонд НАТО.

Про це повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда.

“Японія вирішила виділити 470 млн доларів у вигляді нової двосторонньої грантової допомоги для енергетичного сектору та інших галузей”, - зазначив Кішіда.

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Крім того, як розповів голова уряду Японії, його країна надає допомогу Україні у сферах розмінування, телерадіомовлення, освіти, зміцнення державного управління й захисту культурної спадщини.

"Ми продовжимо підтримувати Україну так, як може лише Японія", - наголосив Фуміо Кішіда.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, що 21 березня премʼєр-міністр Японії Фуміо Кішіда прибув до України. Він приїхав до Києва потягом із Польщі. Кісіда прилетів до Польщі після відвідин Індії. Це – перша поїздка Кісіди до України. 

Український уряд запросив Кішіду відвідати Україну в січні цього року. Японські медіа того місяця писали, що поїздка Кішіди до України є можливою, і що він, ймовірно, підпише з українською владою спільний документ та наголосить на важливості зробити світ вільним від ядерної зброї. 

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