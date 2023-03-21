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Цьогоріч сума від продажу лотів на промисловий вилов риби перевищує показники минулих років майже в 10 разів, - Мінагро

У міністерстві зауважують, що це вдалося завдяки започаткованій реформі в рибній галузі.

Цьогоріч сума від продажу лотів на промисловий вилов риби перевищує показники минулих років майже в 10 разів, - Мінагро
Фото: Скріншот з відео

Отримані перші 106 млн гривень від продажу лотів на промисловий вилов риби. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства

“106 млн грн – таку суму отримано вперше в історії України на спеціальних аукціонах в системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» від продажу лотів на право промислового вилову риби. Це вдалося завдяки започаткованій реформі в рибній галузі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сума отримана цьогоріч від продажу лотів вже перевищує показники минулих років у майже 10 разів. Для порівняння - до початку реформи, у 2022 році плата за використання водних біоресурсів за рік склала лише 10,2 млн грн. Процес продажу лотів на промисловий вилов риби триває.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у Мінагро заявили, що у 2023 році в Україні значно подешевшає риба. У водоймах буде максимальне збільшення живих природних ресурсів.

Також нагадаємо, що в кінці 2022 року в Україні вперше за 20 років оновили правила любительського і спортивного рибальства. Нові правила враховують найкращі напрацювання країн ЄС, рекомендації профільних наукових установ України, пропозиції громадськості та інших стейкхолдерів.

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