В Україні вперше за 20 років оновили правила любительського і спортивного рибальства

Зміни діють з початку грудня.

Набрав чинності наказ Мінагрополітики про затвердження нових Правил любительського і спортивного рибальства. Документ набрав чинності 9 грудня 2022 року.

Про це повідомили у Державному агентстві меліорації та рибного господарства України.

“Протягом останніх 20 років рибалкам доводилось рибалити за Правилами, які були морально застарілими”, – зазначено у повідомленні.

Нові правила враховують найкращі напрацювання країн ЄС, рекомендації профільних наукових установ України, пропозиції громадськості та інших стейкхолдерів.

Ними, зокрема:

збільшено добову норму вилову риби (3 кг) на одну особину, розмір якої перевищує мінімально дозволені для вилову розміри;

знято обмеження на вилов деяких малоцінних та інвазивних видів водних біоресурсів (карликовий (американський) сом, ротань-головешка, сонячний окунь, рапана тощо);

дозволено вилов усіх водних біоресурсів, крім тих, що занесені до Червоної книги України, переліків регіонально рідкісних видів, що охороняються, та інших міжнародних природоохоронних списків;

розповсюджено дію нових Правил на об’єкти природно-заповідного фонду, де така діяльність не заборонена статутом ПЗФ;

збільшено з 5 до 7 дозволену кількість гачків;

збільшено з 1 до 2 дозволену кількість гачків при вилові водних біоресурсів з берега за межами нерестовищ у період весняно-літньої нерестової заборони;

зменшено кількість заборонених для рибальства місць (зокрема, дозволено рибальство у затоці «Галерна» Канівського водосховища та у гирлах річок, що впадають у Дністровське водосховище);

зменшено заборонені для рибальства ділянки (зокрема, у нижніх б’єфах ГЕС дніпровських водосховищ з 10 та 5 км до 2 км);

дозволено використовувати всі види водних біоресурсів в якості живої принади (живця), окрім видів, вилов яких заборонено.

“Водночас найголовнішою метою при розробці документу було збереження, примноження та раціональне використання водних біоресурсів”, – додали у держагентстві.

Також у нових правилах рибальства:

збільшено мінімальні дозволені до вилову розміри більшості водних біоресурсів;

визначено заходи щодо дбайливого поводження з виловленими водними біоресурсами (зокрема, дбайливе підхоплення і звільнення водних біоресурсів від гачка);

заборонено вилов із моторних суден з включеною силовою установкою з використанням більше ніж одного знаряддя вилову на одного рибалку;

встановлено нерестову заборону на вилов форелі струмкової у межах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей з 1 вересня до 31 грудня;

встановлено нерестову заборону на вилов щуки з 15 лютого по 31 березня.

Крім того, у нових Правилах рибальства врегулювали спортивне рибальство та підводне полювання, а саме:

офіційні спортивні заходи із рибальства та/або підводного полювання узгоджуються їхніми організаторами з місцевими державними адміністраціями;

при проведенні офіційних спортивних заходів, за наявності у їх учасників посвідчення встановленого зразка, добова норма улову та мінімальні дозволені для вилову розміри водних біоресурсів не встановлюються, якщо це передбачено правилами спортивних змагань;

дозволено проведення спортивних заходів у періоди нерестових заборон з берега за межами нерестовищ;

спортсменам дозволено зберігання, утримання водних біоресурсів у живому та неушкодженому вигляді в улові з метою їх зважування та подальшого повернення у природне середовище існування;

додано необхідність маркування ділянки проведення підводного полювання за допомогою сигнального буя чи плотика з розпізнавальним знаком на них;

виключено необхідність наявності посвідчення підводного мисливця.

Окрім того, змінено механізм визначення прилову молоді – прилов молоді дозволяється до 10 % маси в межах добової норми улову.

Рибалок зобов’язанок під час риболовлі мати засоби для вимірювання маси та довжини водних біоресурсів.

Встановлено заборону на вилов водних біоресурсів у темний час доби у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) в межах судового ходу.

Також встановлено заборону на вилов у межах охоронних зон електричних мереж (зокрема, уздовж повітряних ЛЕП від 2 до 40 м у залежності від їх напруги).

Нагадаємо, Державна служба із надзвичайних ситуацій закликає утриматися від риболовлі на деокупованих територіях через мінну загрозу.