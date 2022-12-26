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В Ізюмі дерусифікували ще 19 вулиць

Це вже третє розпорядження про переіменування вулиць у Ізюмі.

В Ізюмі дерусифікували ще 19 вулиць
Фото: Depo.Херсон

Міська влада Ізюма у Харківській області перейменувала ще 19 вулиць. 

Про це повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.

“Свої достойні місця в місцевій топоніміці отримують видатні українці  В’ячеслав Чорновол, Діана  Петриненко, Валерій Лобановський, Роман Шухевич, Левко Лукяненко”, - написав він.

Також в Ізюмі зявились вулиці, названі на честь Ірпеня та Бучі на Київщині.

Крім того, Ізюм прикрасять імена Стіва Джобса і Голди Меір.

Фото: Володимир Мацокін

Як раніше повідомлялось, депутати Київради перейменували ще 32 вулиці, провулки і бульвари столиці, назви яких пов’язані з Росією або радянським минулим.

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