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У Запорізькій області зупинилися найбільш енергоємні підприємства, - Старух

Деякі підприємства обмежили виробництво через різні проблеми.

У Запорізькій області зупинилися найбільш енергоємні підприємства, - Старух
Фото: тг-канал керівника Запорізької ОВА Олександра Старуха

Підприємства Запорізької області змушені працювати не на повну потужністі, а деякі взагалі зупинились.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“У Запорізькій області зупинилися найбільш енергоємні підприємства, бо не вистачає електроенергії, деякі обмежили виробництво через логістичні та інші проблеми. Попри це, в цілому запорізькі підприємства працюють, хоч і на половину потужності. Ми на третьому місці в Україні за показниками експорту продукції”, – зазначив Старух.

Водночас, додав він, металургійні підприємства нормально працюють - вони виплачують зарплату працівникам та забезпечують надходження до бюджету.

А от, наприклад, трансформаторний завод давно зупинився, повідомив голова Запорізької ОВА.

Нагадаємо, за минулий тиждень російські військові обстріляли Запорізьку область 590 разів, за останню добу – 51 раз.

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