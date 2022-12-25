ЗСУ відбили атаку росіян на Харківщині, - Синєгубов

Внаслідок денних артилерійських обстрілів у Куп'янському районі загинув чоловік 72 років. Його дружина отримала поранення.

Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населеного пункту Лиман Перший, що в Дворічанській громаді на Харківщині.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

"По області протягом доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, та ін.", - написав він.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Котлярівка і Крохмальне.

Нагадаємо, 24 грудня внаслідок денних артилерійських обстрілів окупантів у селі Подоли, що в Куп'янському районі, загинув чоловік 72 років. Його дружина 74 років отримала поранення, госпіталізована до лікарні. Стан постраждалої - середній.