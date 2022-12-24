Головне за день. Субота, 24 грудня

Десять загиблих унаслідок обстрілу Херсона, бої за Бахмут, удари по Сумщині, Святвечір. Яким запам’ятається 304-й день повномасштабної війни.

Унаслідок обстрілу росіянами центру Херсона загинули десятеро і постраждали близько шестидесяти людей

Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом.

“Вітаю зі світлим святом Різдва християн західного обряду! Сьогоднішній день та всі прийдешні зимові свята ми зустрічаємо в непростих обставинах. Хтось побачить сьогодні першу зірку в небі над Бахмутом, Рубіжним, Кремінною. Хтось зустріне свято в чужих домівках, але не в чужих людей – українців, що дали прихисток українцям. Хтось почує «Щедрик» іншою мовою – у Варшаві, Берліні, Лондоні, Нью-Йорку, Торонто та в багатьох інших містах і країнах. А хтось зустріне це Різдво у неволі, але хай памʼятає, що ми йдемо й по цих наших людей, ми повернемо свободу всім українцям і українкам”, - сказав президент.

Також він запевнив, що українці не будуть чекати дива, адже творять його самі.

Нагадаємо, у жовтні на засіданні Священного Синоду Православної церкви України вирішили дозволити парафіям відзначати Різдво Христове 25 грудня.

Обстрілами "привітали" українців із Різдвом російські окупанти. Особливо руйнівними вони виявилися в Херсоні.

"Загинули люди, зруйновано будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці. Всі служби працюють, наслідки з‘ясовуємо", - повідомив у Телеграм заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Пізніше стало відомо про десятьох загиблих і 58 поранених, 18 з яких у важкому стані.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл центральної частини Херсона 24 грудня став ще одним прикладом російського терору проти цивільного населення.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби авіація Сил оборони України завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. А наші ракетники і артилеристи уразили два райони зосередження живої сили та зенітний ракетний комплекс С-300 окупантів.

Противник завдав 3 ракетних ударів по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається поліпшити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 24 грудня – в новині.

За добу на Бахмутському напрямку було зафіксовано 225 ворожих ударів і понад 28 боєзіткнень, повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

"Ворог постійно намагається прорвати нашу оборону в районі Бахмута. Цієї доби ворог завдав 225 ударів з різного типу артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню, сталося більше 28 боєзіткнень. Ворог втратив більше 90 людей вбитими й понад 100 пораненими тільки в боях на Бахмутському напрямку", - сказав Череватий.

Ворог в районі Бахмута, зазнаючи постійних втрат, не може прорвати українську оборону.

В районі Авдіївки та Вугледара "фактично така сама інтенсивність боїв".

24 грудня російська армія завдала 87 ударів по прикордонню Сумської області.

Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів, зафіксовано 6 прильотів. По Середино-Будській громаді вдарили двома ворожими мінам, які розірвалися на прикордонні. Також противник застосовував стрілецьку зброю.

По Ворожбянській громаді росіяни вели вогонь з артилерії. Було 15 прильотів. Пошкоджень зазнали лінії електропередач. Суттєво пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури. У Новослобідській громаді росіяни ударили з артилерії, відомо про 14 прильотів. Суттєвих пошкоджень зазнав об‘єкт цивільної інфраструктури.

Російські війська вранці у суботу, 24 грудня, завдали мінометного удару по Куп'янському району Харківської області. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще одна поранена.

Окупанти завдали удару по приватному домоволодінню в селі Подоли. "На жаль, загинув чоловік 72 років. Жінка 74 років отримала вибухову травму та осколкове поранення. Жінку госпіталізували до лікарні та надають необхідну допомогу", - написав у Телеграм голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

24 грудня в Києві, на Софійському майдані, відбулася акція на підтримку полонених бійців полку "Азов".

Про це повідомляє LB.ua.

Рідні та близькі полонених росіянами азовців закликали весь світ згадати про Героїв "Азову" та помолитися за них.

“Кожного дня ми маємо згадувати про велику ціну, що заплатили захисники “Азовсталі”, аби ми могли в вільній Україні зустрічати Різдво разом сі своїми родинами”, - наголосили організатори акції.

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