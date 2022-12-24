Рідні та близькі полонених закликали весь світ згадати про Героїв "Азову".

24 грудня в Києві, на Софійському майдані відбулася акція на підтримку полонених бійців полку "Азов".

Про це повідомляє LB.ua.

Рідні та близькі полонених росіянами азовців закликали весь світ згадати про Героїв "Азову" та помолитися за них.

“Кожного дня ми маємо згадувати про велику ціну, що заплатили захисники “Азовсталі”, аби ми могли в вільній Україні зустрічати Різдво разом сі своїми родинами”, - наголосили організатори акції.

Нагадаємо, майже 94 мільйони гривень зібрали від продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності". Кошти підуть на придбання дев'яти безпілотників у перший в світі флот морських дронів.