За браслети "Азовсталь. Символ незламності" виручили близько 94 млн грн, - Федоров

Майже 94 мільйони гривень зібрали від продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, кошти скерують на придбання дев'яти безпілотників у перший в світі флот морських дронів.
"Всі браслети з останньої довоєнної партії металу комбінату "Азовсталь" розкуплено. Вони об‘єднали навколо України військових, дипломатів, політиків, журналістів, голлівудських зірок і тисячі людей з 43 країн світу", - зазначив Федоров.
Нагадаємо, "Символ незламності. Азовсталь" - це спільна ініціатива фандрейзингової платформи United24 і Групи "Метінвест". Браслети виготовлені ювелірним домом SOVA, а їхню доставку забезпечує Нова пошта.
Останній наклад браслетів виготовили зі сталевих літер "ВІРЮ В ЗСУ", які протягом місяця стояли біля підніжжя найбільшого прапора України.
За три тижні на сайті найбільшого українського онлайн-ритейлера ROZETKA продали майже 50 000 таких браслетів.