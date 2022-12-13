За браслети "Азовсталь. Символ незламності" виручили близько 94 млн грн, - Федоров

Кошти підуть на придбання дев'яти безпілотників у перший в світі флот морських дронів.

Майже 94 мільйони гривень зібрали від продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, кошти скерують на придбання дев'яти безпілотників у перший в світі флот морських дронів.

"Всі браслети з останньої довоєнної партії металу комбінату "Азовсталь" розкуплено. Вони об‘єднали навколо України військових, дипломатів, політиків, журналістів, голлівудських зірок і тисячі людей з 43 країн світу", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, "Символ незламності. Азовсталь" - це спільна ініціатива фандрейзингової платформи United24 і Групи "Метінвест". Браслети виготовлені ювелірним домом SOVA, а їхню доставку забезпечує Нова пошта.

Останній наклад браслетів виготовили зі сталевих літер "ВІРЮ В ЗСУ", які протягом місяця стояли біля підніжжя найбільшого прапора України.

За три тижні на сайті найбільшого українського онлайн-ритейлера ROZETKA продали майже 50 000 таких браслетів.