Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Посилення ППО. Made in Germany
Посилення ППО. Made in Germany
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Поліція оприлюднила фото командного пункту російської армії на Херсонщині
Поліція оприлюднила фото командного пункту російської армії на Херсонщині
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
ГоловнаЕкономікаФінанси

За браслети "Азовсталь. Символ незламності" виручили близько 94 млн грн, - Федоров

Кошти підуть на придбання дев'яти безпілотників у перший в світі флот морських дронів.

За браслети "Азовсталь. Символ незламності" виручили близько 94 млн грн, - Федоров
Фото: Telegram/United24

Майже 94 мільйони гривень зібрали від продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності". 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, кошти скерують на придбання дев'яти безпілотників у перший в світі флот морських дронів.

"Всі браслети з останньої довоєнної партії металу комбінату "Азовсталь" розкуплено. Вони об‘єднали навколо України військових, дипломатів, політиків, журналістів, голлівудських зірок і тисячі людей з 43 країн світу", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, "Символ незламності. Азовсталь" - це спільна ініціатива фандрейзингової платформи United24 і Групи "Метінвест". Браслети виготовлені ювелірним домом SOVA, а їхню доставку забезпечує Нова пошта.

Останній наклад браслетів виготовили зі сталевих літер "ВІРЮ В ЗСУ", які протягом місяця стояли біля підніжжя найбільшого прапора України

За три тижні на сайті найбільшого українського онлайн-ритейлера ROZETKA продали майже 50 000 таких браслетів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також