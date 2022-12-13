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Канада надасть на відновлення електромереж України 115 млн доларів, - Фріланд

Гроші раніше були сплачені як мито за російські та білоруські товари.

Канада надасть на відновлення електромереж України 115 млн доларів, - Фріланд
Фото: Христя Фріланд

Канадський уряд надасть 115 мільйонів доларів на відновлення електромереж України, котрі постраждали від російських атак.

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд.

“Оскільки народ України продовжує свій героїчний опір, ми всі маємо зробити ще більше, щоб переконатися, що він зможе витримати цю боротьбу”, - написала Фріланд.

 

Вона додала, що Україна отримає гроші, отримані від мита, яке стягнули з російських та білоруських товарів.

Нагадаємо, Канада подарує Україні 50 освітлювальних веж, які спростять енергетикам ремонт мережі у нічний час. 15 таких генераторних освітлювальних веж заввишки вісім метрів вже прибули до України.

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