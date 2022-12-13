Канада надасть на відновлення електромереж України 115 млн доларів, - Фріланд

Гроші раніше були сплачені як мито за російські та білоруські товари.

Канадський уряд надасть 115 мільйонів доларів на відновлення електромереж України, котрі постраждали від російських атак.

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд.

“Оскільки народ України продовжує свій героїчний опір, ми всі маємо зробити ще більше, щоб переконатися, що він зможе витримати цю боротьбу”, - написала Фріланд.

Вона додала, що Україна отримає гроші, отримані від мита, яке стягнули з російських та білоруських товарів.

As the people of Ukraine continue their heroic resistance, we must all do even more to ensure they can sustain that fight. That is why Canada will provide $115M in revenues from the tariffs we have levied on Russian and Belarusian goods to urgently rebuild Kyiv’s power grid. pic.twitter.com/l6lq9Zako4 — Chrystia Freeland (@cafreeland) December 13, 2022

Нагадаємо, Канада подарує Україні 50 освітлювальних веж, які спростять енергетикам ремонт мережі у нічний час. 15 таких генераторних освітлювальних веж заввишки вісім метрів вже прибули до України.