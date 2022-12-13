Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Посилення ППО. Made in Germany
Посилення ППО. Made in Germany
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Поліція оприлюднила фото командного пункту російської армії на Херсонщині
Поліція оприлюднила фото командного пункту російської армії на Херсонщині
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
ГоловнаСвіт

У Туреччині показали, як працює підрозділ морських дронів Albatros-S

Підрозділ виконує різні завдання, розподіляє підзавдання та ділиться на менші групи.

У Туреччині показали, як працює підрозділ морських дронів Albatros-S
Фото: twitter.com/IsmailDemir

У Туреччині продемонстрували одночасну роботу підрозділу з восьми морських дронів Albatros-S.

Відео опублікував у Twitter очільник Директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір.

“На третьому  етапі проєкту ми реалізували восьмирівневу архітектуру. Підрозділ безпілотників Albatros-S виконує різні завдання, розподіляє підзавдання та ділиться на менші групи”, - написав він.

Нагадаємо, в листопаді президент Володимир Зеленський оголосив про збір коштів на український флот морських дронів на платформі UNITED24.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також