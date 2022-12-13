Підрозділ виконує різні завдання, розподіляє підзавдання та ділиться на менші групи.

У Туреччині продемонстрували одночасну роботу підрозділу з восьми морських дронів Albatros-S.

Відео опублікував у Twitter очільник Директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір.

“На третьому етапі проєкту ми реалізували восьмирівневу архітектуру. Підрозділ безпілотників Albatros-S виконує різні завдання, розподіляє підзавдання та ділиться на менші групи”, - написав він.

Yüksek otonomi özellikli sürü insansız deniz araçları geliştirmeye ve İDA ailemizi genişletmeye devam ediyoruz!



Projenin 3.aşamasında 8’li sürü mimarisini hayata geçirdik. #Albatros-S İDA Sürüsü farklı görevler icra ediyor, alt görev paylaşımı yapıyor, alt sürülere bölünüyor. pic.twitter.com/VwXmfVTnPa — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 13, 2022

Нагадаємо, в листопаді президент Володимир Зеленський оголосив про збір коштів на український флот морських дронів на платформі UNITED24.