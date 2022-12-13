Корупційний скандал у ЄС: слідчі обшукали офіси Європарламенту в Брюсселі

Це вже двадцятий обшук у справі з п’ятниці.

Бельгійські слідчі обшукали офіси Європейського парламенту в Брюсселі у рамках розслідування ймовірних хабарів від Катару, що приймає чемпіонат світу з футболу.

Про це пише BBC.

Обшук відбувся у понеділок, 12 грудня, це вже двадцятий з п’ятниці обшук у Бельгії.

Президентка парламенту Роберта Мецола прокоментувала події зазначивши, що “демократія піддається нападу”.

Бельгійська поліція заарештувала чотирьох осіб, серед яких є віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі, депутатка від Греції. Кайлі відсторонили від виконання обов’язків, її також виключили з групи соціалістів і демократів у парламенті та грецької лівоцентристської партії Pasok.

Попередньо відомо, що троє інших обвинувачених є громадянами Італії.

Катар заперечує будь-які правопорушення, а євродепутати обговорять скандал у вівторок, 13 грудня.

Бельгійська прокуратура заявила, що готівку на суму близько 600 тисяч євро знайшли у будинку одного з підозрюваних, 150 тисяч євро – у квартирі депутата Європарламенту та кілька сотень тисяч євро у валізі в номері брюссельського готелю. Також вилучили комп’ютери та мобільні телефони.

З п'ятниці ІТ-ресурси 10 співробітників парламенту були “заморожені”, аби запобігти зникненню даних, необхідних для розслідування.

Чотирьом підозрюваним, заарештованим бельгійською поліцією, оголосили обвинувачення в “участі в злочинній організації, відмиванні грошей і корупції”, йдеться в заяві прокуратури.

Нагадаємо, прокуратура провела обшук у будинку депутата-соціаліста Європейського парламенту від Бельгії Марка Тарабелли, який публічно підтримував Катар. У нього вилучили компʼютерну техніку, але не арештували.