Фіала розповів подробиці чеської допомоги Україні

Чехія буде продовжувати підтримувати Україну у всіх сферах, починаючи з військової та гуманітарної допомоги і до економічної допомоги.

Про це прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала розповів на конференції зі стійкості України ”Ми стоїмо за українським народом”

“Наша головна мета – забезпечити більш ефективну та більш ефективно скоординовану допомогу Україні. Для цієї допомоги ми повинні зосередитися на трьох ключових сферах підтримки: військовій, економічній та гуманітарній”, - наголосив Фіала.

Голова уряду Чехії розповів, що його країна постачає в Україну дві установки для комбінованого виробництва електроенергії та тепла в Харківській області, 10 дизель-генераторів для лікарень та водопостачання Київської, Дніпропетровської та Львівської областей, а також 500 обігрівачів для особистого користування вартістю 2 млн євро.

Також Чехія постачає повністю обладнані ізольовані житлові контейнери на 2,5 млн євро в західну та центральну Україну та мобільні відділення інтенсивної терапії на 1 млн євро для МОЗ України.

“Ми також пообіцяли доставити чотирнадцять понтонних мостів та інше корисне обладнання для транспорту, сільського господарства чи освіти”, - додав Фіала.

Водночас, на його думку, українські та міжнародні організації не співпрацюють так, як могли б, тому Чехія бере участь у пілотному проекті в Одеській області, який орієнтований на місцевих суб’єктів і намагається посилити їхній координаційний потенціал.

Як раніше повідомлялось, Чехія готова прийняти на оборонних підприємствах країни до кількох тисяч фахівців з України. Вони працюватимуть над спільними проєктами України та Чехії.